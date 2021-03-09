Двух барнаульцев будут судить за дачу взятки полицейскому

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-ти и 38-летнего жителей Барнаула, которых обвиняют в даче взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

По данным следствия, в один из майских вечеров 2018 года сотрудники ППС остановили в Барнауле двоих мужчин. Их подозревали в незаконном хранении наркотических средств.

"В ходе личного досмотра у них был обнаружен сверток с наркотиками. Во избежание привлечения к уголовной ответственности, обвиняемые передали одному из полицейских взятку в размере 17 тысяч рублей, тем самым избежав установленного законом наказания", – говорится в сообщении.

Во время предварительного следствия правоохранители собрали доказательства, которые подтвердили причастность мужчин к преступлению. Уголовное дело о взяточничестве направлено в суд на рассмотрение.