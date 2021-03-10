В Барнауле возбудили дело о мошенничестве против питерской художницы

Свыше 100 заказчиков и инвесторов, в том числе из Барнаула, пожаловались в полицию на мошенничество со стороны художницы из Санкт-Петербурга Натальи Соловьевой. Об этом сообщает портал 78.ru.

О талантливой жительнице северной столицы люди узнавали из соцсетей. Кого-то подкупало ее творчество, а кто-то сочувствовал нелегкой судьбе – женщина рассказывала о тяжелом заболевании.

Некоторые просто заказывали работы, а потом длительное время не могли дождаться обещанных работ. Отговорки были самые различные – от плохого самочувствия из-за болезни, до затерявшейся в пути посылки и смерти близких.

"Как правило, всем заказчикам работ Соловьева предлагала стать партнёрами. Просила дать денег на доставку партий картин в Европу, Америку и даже на остров Пасхи, а затем, после того как заказчики рассчитаются, обещала вернуть долг с огромными процентами, — пишет издание. — Алексей Розов поверил и отдал предпринимательнице 600 тыс. рублей. Прошло два года, а деньги не вернулись".

По словам, координатора группы пострадавших Марии Петровой, заказчики и инвесторы в общей сложности требуют вернуть около 10 млн рублей.

В ответ художница заявляет – денег нет, но все обещанное обязательно будет исполнено, нужно только еще подождать. Но ей уже не верят. Одна из причин тому – якобы, умерший свекор, из-за траура по которому снова сдвинулись сроки работ. Соседи рассказали журналистам, что мужчина жив и здоров.

В Барнауле против женщины уже возбудили уголовное дело по статье "мошенничество". Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.