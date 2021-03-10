Девушка сорвалась с веревки и упала на козырек подъезда в Барнауле

Очевидец рассказал о падении девушки с большой высоты на козырек подъезда в Барнауле, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

По словам местного жителя, инцидент произошел 9 марта на улице Энергетиков. Девушка пыталась перебраться куда-то по веревке, но сорвалась.

Судя по уровню окончания ткани, горожанка могла упасть с высоты 6 этажа. Пострадавшая выжила. На место происшествия прибыли правоохранители и медики.

Напомним, в феврале тело женщины нашли под окнами 15-этажного дома на улице Попова, 93, в котором в пятницу, 12 февраля, загорелась квартира. По словам очевидцев, женщина спасалась от огня и выпрыгнула из окна.