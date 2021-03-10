В Барнауле угонщики автомобиля застряли в соседнем дворе

Барнаулец едва не остался без машины, после того как зашел на несколько минут в офисное помещение, оставив открытый автомобиль с заведенным двигателем без присмотра. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Угон случился на проспекте Социалистическом рядом со зданием № 130. Как выяснилось, злоумышленникам далеко уехать не удалось.
"Выходим, а машины нет. Мой друг пошел во двор дома, искать, вдруг повезет, потому что времени прошло три минуты, – рассказал житель краевой столицы. – И вот оказалось, что они заехали в тупик и застряли в снегу. Их задержали сотрудники полиции".
Напомним, что за угон группой лиц по предварительному сговору предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Комментарии
"оставив открытый автомобиль с заведенным двигателем"
либеД
вот она польза не чищенных дворов)))
заехали в тупик и застряли в снегу. Их задержали сотрудники полиции
А сотрудники полиции откуда взялись? Наверное задержал их все таки хозяин машины и держал до приезда сотрудников полиции?
Тут на живца по-моему лови и лови таких. Повышай статистику.
Трохи не пощастило.
А сотрудники полиции откуда взялись? Наверное задержал их все таки хозяин машины и держал до приезда сотрудников полиции?
Он их мог только удерживать. А произвести задержание уполномоченные на то лица.
Дело было возбУждено? или возбужденО?