В Барнауле угонщики автомобиля застряли в соседнем дворе

Барнаулец едва не остался без машины, после того как зашел на несколько минут в офисное помещение, оставив открытый автомобиль с заведенным двигателем без присмотра. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Угон случился на проспекте Социалистическом рядом со зданием № 130. Как выяснилось, злоумышленникам далеко уехать не удалось.

"Выходим, а машины нет. Мой друг пошел во двор дома, искать, вдруг повезет, потому что времени прошло три минуты, – рассказал житель краевой столицы. – И вот оказалось, что они заехали в тупик и застряли в снегу. Их задержали сотрудники полиции".

Напомним, что за угон группой лиц по предварительному сговору предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.