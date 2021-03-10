СМИ: силовики задержали министра здравоохранения Республики Алтай

Главу Минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника задержали правоохранительные органы, сообщают "Новости Горного Алтая".

"Подробности случившегося пока неизвестны, мобильный телефон министра отключен, – уточнили в издании. – В силовых ведомствах информацию пока не комментируют".

Сергей Коваленко назначен министром здравоохранения Республики Алтай в 2019 году. До этого с 2017 года занимал пост главврача Майминской ЦРБ.

Также трудился заместителем министра здравоохранения Республики Алтай (2012-2017 гг.) и заместителем главы администрации Майминского района (2008-2012 гг.).