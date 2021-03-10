Российский онколог заявил, что колбаса вреднее сигарет

Главный онколог "СМ-Клиника", доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков заявил, что колбасу можно считать вреднее сигарет. Об этом пишет агентство "Прайм".

По словам медика, 50 граммов сырокопченого деликатеса может содержать столько же канцерогенов, сколько пачка сигарет. Ежедневное употребление таких продуктов увеличивает риск рака толстой кишки на 18%.

"Самой опасной с точки зрения канцерогенности является копченая колбаса, так как при копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Такая колбаса может содержать, кроме нитритов, еще одно вещество с доказанной канцерогенной активностью – бензпирен", – сказал Серяков.

Он отметил, что речь идет не только о колбасах, но и обо всех продуктах из переработанного мяса.