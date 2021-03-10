Синоптики рассказали, каким может быть паводок на Алтае в 2021 году

Промерзший грунт в Алтайском крае может стать причиной паводка, сопоставимого по масштабам с тем, который был в регионе в 2018 году. Об этом "Вестям" рассказала научный сотрудник лаборатории гидрологии и геоинформатики ИВЭП СО РАН Светлана Самойлова.

"Половодье может пойти по сценарию 2018 года. Мы можем наблюдать влияние такого не очень благоприятного фактора, как промерзание грунтов, – уточнила Самойлова. – И в процессе снеготаяния будет наблюдаться интенсивный сток талых вод в речную сеть, особенно в случае дружной весны".

Речь идет о том, что морозы до выпадения снега успели проморозить почву, в связи с чем земля не сможет впитать всю талую воду.

Напомним, в 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб свыше 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах. В связи с подтоплениями в регионе вводили режим ЧС. Суммарный ущерб превысил миллиард рублей.

Самый разрушительный паводок в Алтайском крае за последние полвека случился в конце мая – начале июня 2014 года. Причиной природной стихии тогда стали затяжные дожди, обрушившиеся на Алтай. Началось стремительное повышение уровня рек Бии, Катуни, Чарыша. В результате погибли шесть человек.

Из подтопленных домов в Алтайском крае переселили более 21 тысячи человек, в пунктах временного размещения оказались почти полторы тысячи человек.

Было разрушено 230 километров дорог, а также около 450 объектов инфраструктуры. Водой размыло и уничтожило несколько десятков мостов. Общий ущерб от наводнения в регионе, согласно официальным данным, составил около 5 миллиардов рублей.