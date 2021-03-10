Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Телефонные мошенники стали звонить россиянам и представляться полицейскими. Об этом пишет РИА Новости.

Неизвестный позвонил потенциальной жертве с городского телефона, представился полицейским и продиктовал номер жетона. Он сказал, что с банковского счета "по нотариально заверенной доверенности" пытались снять деньги, но сделать этого не смогли благодаря действиям сотрудника банка.

Лжеполицейский заявил, что нужно провести проверку и выяснить, кто и как смог получить нотариальную доверенность. Для этого он предложил жертве рассказать, в каких банках она обслуживается, якобы для того, чтобы понять, куда дальше направится мошенник.