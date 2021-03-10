Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Телефонные мошенники стали звонить россиянам и представляться полицейскими. Об этом пишет РИА Новости.
Неизвестный позвонил потенциальной жертве с городского телефона, представился полицейским и продиктовал номер жетона. Он сказал, что с банковского счета "по нотариально заверенной доверенности" пытались снять деньги, но сделать этого не смогли благодаря действиям сотрудника банка.
Лжеполицейский заявил, что нужно провести проверку и выяснить, кто и как смог получить нотариальную доверенность. Для этого он предложил жертве рассказать, в каких банках она обслуживается, якобы для того, чтобы понять, куда дальше направится мошенник.
Комментарии
Если читать амик, то складывается впечатление что машенники плодятся безмерно, а в министерствах и власти одни подследственные....
Но ведь это не правда!!!!
Почему позитив не публикуете? Постоянный негатив усугубляет непростую ситуацию в стране.
Цыгане у ЦУМа биткоины продавали. Тоже успешно, правда давно было....
Какой-то плохой развод. У нас в стране полиции не доверяет большая часть населения и очень маловероятно, что кто-то начнёт сообщать банковские данные полицейскому.
Обожаю когда мне звонят любители легкой наживы, включаю дурака и оттягиваюсь по полной программе, правда в последнее время чего то не звонят, заскучал даже.
13:34
- гость -
Почему позитив не публикуете? Постоянный негатив усугубляет непростую ситуацию в стране.
Подкинь пару новостей, чего ты?