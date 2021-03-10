Среда, 10 Март, 14:25

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,26
€ 88,17
6°


4342474 +0
Обь
-14см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2021 8 марта-2021 год Коронавирус на Алтае
Новости

Житель Алтайского края попал под "уголовку" за долги по алиментам

, ИА "Амител"
После этого мужчина исполнил свои обязательства
Фото: пресс-служба УФССП по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба УФССП по Алтайскому краю

Житель Алтайского края стал фигурантом уголовного дела из-за того, что длительное время уклонялся от выплаты алиментов на содержание малолетней дочери, сообщили amic.ru в пресс-службе УФССП по региону.

Сначала должника привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ.

"Мужчина, зная о решении суда, выплаты алиментов не производил, официально не работал, мер к погашению задолженности не предпринимал, в центр занятости Барнаула не обращался, тем самым повторно совершил неуплату алиментов, – уточнили в ведомстве. – К этому времени неплательщик задолжал несовершеннолетней дочери 191 255,37 рубля".

В связи с этим против должника возбудили уголовное дело по статье "Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей". Испугавшись ареста, житель региона полностью погасил задолженность.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.03.2021 13:57
- гость -

50 летний родственник живет в деревне, работы нет, здоровья нет, а алименты платить должен.

10.03.2021 14:08
- гость -

10.03.2021 13:57
- гость -
а если бы ребенок жил бы с ним, жена, к примеру, исчезла. Как бы он ребенка кормил, одевал и учил?! Убил бы? Или сдал в детдом? Так на таких детей тоже алименты положены

10.03.2021 14:18
- гость -

10.03.2021 13:57
- гость -
Если нет здоровья, пусть оформляет инвалидность и пенсию.
Если инвалидность не положена, значит врет он, что болен, пусть чешет работать и кормит детей.

10.03.2021 14:19
- гость -

10.03.2021 13:57
- гость -
Кто хочет, тот работает.

10.03.2021 14:20
- гость -

10.03.2021 13:57
- гость -
что за деревня, если не секрет?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
14:22
Дмитрий Попов объяснил, почему не всем дали компенсации за смерть медиков 0
14:10
Власти придумали, что делать с пробкой на Красноармейском в Барнауле 4
13:47
Житель Алтайского края попал под "уголовку" за долги по алиментам 5
13:31
Мошенники придумали новый способ обмана россиян 5
13:20
Лидер алтайских эсеров предложил создать закон, защищающий многодетные семьи 14
13:06
Синоптики рассказали, каким может быть паводок на Алтае в 2021 году 2
12:54
Проект Стратегии социально-экономического развития до 2035 обсуждают на Алтае 2
12:36
В Барнауле начали ремонтировать Змеиногорский тракт 4
12:28
Главу Минздрава Республики Алтай подозревают в миллионных взятках 8
12:10
Директора алтайской компании осудят за зарплату работников ниже МРОТ 3
11:58
Россию ждет катастрофически долгое лето 23
11:50
В барнаульском ресторане выступит группа "На-На" 5
11:38
Капитал Фонда развития Алтайского края увеличили на четверть миллиарда рублей 4
11:23
Минпросвещения планирует уравнять зарплаты учителей во всех регионах 6
11:12
Российский онколог заявил, что колбаса вреднее сигарет 7
10:59
"Для семьи это был шок": экс-управделами Карлина рассказал о том, как сидел в колонии 11
10:49
СМИ: силовики задержали министра здравоохранения Республики Алтай 8
10:41
Более 40 тысяч жителей Алтайского края переболели ковидом 9
10:24
Семь образовательных учреждений на Алтае получили статус инновационной площадки 0
10:07
Кабмин ввел постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги 11
09:59
В Алтайском крае открыли горячую линию по защите прав потребителей 4
09:47
Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в российских тюрьмах 17
09:39
В Барнауле угонщики автомобиля застряли в соседнем дворе 9
09:23
Продовольственные ярмарки пройдут в пригороде Барнаула 0
09:08
Соцсети: девушка сорвалась с веревки и упала на козырек подъезда в Барнауле 14
08:49
В Барнауле возбудили дело о мошенничестве против питерской художницы 7
08:33
Вдова умершего от ковида барнаульского врача намерена добиться страховых выплат через суд 6
08:18
Вкусно и просто. Рецепты блинов на Масленицу 5
08:03
Делает журнал и хочет в министры. Интервью с самой яркой девушкой спорта на Алтае 59
07:46
Доктор Мясников рассказал, как зубные болезни выливаются в рак 0
07:32
Расширяя горизонты: центр "Мой бизнес" проведет мастер-класс для бывших заключенных 2
07:16
Когда у школьников Алтайского края начнутся весенние каникулы и сколько они продлятся? 16
07:01
Зачем на Масленицу сжигают чучело и почему раньше ему боялись рисовать лицо? 1
06:47
"Замурыжили". Откуда в Барнауле взялся автосалон, который обвиняют в "разводе" 36
06:33
"Одинокий волк" и "Крутой Уокер": как менялся звезда боевиков Чак Норрис 8
06:16
На Лакомку – к теще. Как отмечают третий день Масленицы и что нельзя делать? 0
06:02
До +11 градусов потеплеет в Алтайском крае 10 марта 0
23:55
Такой день. Дефицит врачей в Алтайском крае и жесткое ДТП под Бийском 0
23:20
Несовершеннолетняя бийчанка нашла банковскую карту и потратила с нее деньги 9
22:51
Валентина Терешкова привилась от коронавируса 7
22:17
На Алтае сельчанка обвинила незнакомца в изнасиловании, чтобы оправдаться перед мужем 2
21:46
Советник Бориса Джонсона заявил о невозможности полностью искоренить COVID-19 0
21:18
Алтайский магазин проведет дезинсекцию после жалобы на таракана в выпечке 0
20:47
Дмитрий Попов заявил об острой нехватке врачей в Алтайском крае 17
20:14
Двух барнаульцев будут судить за дачу взятки полицейскому 0
19:43
Глава алтайского Минздрава принес соболезнования родным девочки, погибшей в ЦРБ 0
19:10
В ночь на 10 марта на улицы Барнаула выведут почти 100 единиц снегоуборочной техники 0
18:39
Стали известны подробности жесткого ДТП под Бийском 0
18:12
Прививки от COVID-19 в Алтайском крае чаще других ставят пенсионеры 0
17:53
Самый толстый кот России спас жительницу Бийска от коронавируса 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.