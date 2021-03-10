Житель Алтайского края попал под "уголовку" за долги по алиментам

Житель Алтайского края стал фигурантом уголовного дела из-за того, что длительное время уклонялся от выплаты алиментов на содержание малолетней дочери, сообщили amic.ru в пресс-службе УФССП по региону.

Сначала должника привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ.

"Мужчина, зная о решении суда, выплаты алиментов не производил, официально не работал, мер к погашению задолженности не предпринимал, в центр занятости Барнаула не обращался, тем самым повторно совершил неуплату алиментов, – уточнили в ведомстве. – К этому времени неплательщик задолжал несовершеннолетней дочери 191 255,37 рубля".

В связи с этим против должника возбудили уголовное дело по статье "Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей". Испугавшись ареста, житель региона полностью погасил задолженность.