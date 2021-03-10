Житель Алтайского края попал под "уголовку" за долги по алиментам

Житель Алтайского края стал фигурантом уголовного дела из-за того, что длительное время уклонялся от выплаты алиментов на содержание малолетней дочери, сообщили amic.ru в пресс-службе УФССП по региону.
Сначала должника привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ.
"Мужчина, зная о решении суда, выплаты алиментов не производил, официально не работал, мер к погашению задолженности не предпринимал, в центр занятости Барнаула не обращался, тем самым повторно совершил неуплату алиментов, – уточнили в ведомстве. – К этому времени неплательщик задолжал несовершеннолетней дочери 191 255,37 рубля".
В связи с этим против должника возбудили уголовное дело по статье "Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей". Испугавшись ареста, житель региона полностью погасил задолженность.
Комментарии
50 летний родственник живет в деревне, работы нет, здоровья нет, а алименты платить должен.
10.03.2021 13:57
- гость -
а если бы ребенок жил бы с ним, жена, к примеру, исчезла. Как бы он ребенка кормил, одевал и учил?! Убил бы? Или сдал в детдом? Так на таких детей тоже алименты положены
10.03.2021 13:57
- гость -
Если нет здоровья, пусть оформляет инвалидность и пенсию.
Если инвалидность не положена, значит врет он, что болен, пусть чешет работать и кормит детей.
10.03.2021 13:57
- гость -
Кто хочет, тот работает.
10.03.2021 13:57
- гость -
что за деревня, если не секрет?