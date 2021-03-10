Метели и штормовой ветер надвигаются на Алтайский край

Мокрый снег, метели и ветер с порывами до 22 метров ожидаются в Алтайском крае 11 и 12 марта. На дорогах прогнозируется сильная гололедица и снежные заносы, предупреждает пресс-центр регионального ГУ МЧС.

В связи с прогнозируемыми явлениями возможно увеличение числа ДТП. В ведомстве призывают снизить скорость движения на транспорте, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров, а также внимательно следить за дорогой.

"Очень важно научиться правильно тормозить. На гололеде, сколько ни вдавливай педаль тормоза в пол, не затормозишь, – рекомендовали в ведомстве. – Необходимо сочетать торможение двигателем с резкими и энергичными нажатиями на тормоза. Таким образом можно эффективно снизить скорость, не потеряв управления".

При сильном ветре в МЧС советуют пережидать непогоду в капитальном строении, а на улице обходить рекламные щиты и деревья.

Кроме того, следует обращать внимание на провода линий электропередачи и контактные сети электротранспорта. При обледенении может случиться обрыв. При его обнаружении необходимо сообщить об этом в администрацию населенного пункта.