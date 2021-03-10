В СУ СКР по Республике Алтай рассказали об уголовных делах против министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова.
В ведомстве уточнили, что чиновников подозревают в получении взяток организованной группой в крупном и особо крупном размерах.
По версии следствия, подозреваемые "неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах на общую сумму порядка 4,6 млн рублей в качестве вознаграждения за заключение государственных контрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами".
Кроме того, чиновники обязались обеспечить "преимущества, общее покровительство и иное способствование их победам в аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики, обеспечение последующего беспрепятственного принятия медицинского оборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты", утверждают правоохранители.
Уголовные дела также возбуждены и против взяткодателей – руководителей компаний, которые платили Коваленко и Туюнчекову.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным представителям республиканского Минздрава. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств вины чиновников.
Комментарии
А как электронные аукционы?
10.03.2021 16:04
- гость -
А как электронные аукционы?
Тока нет
В алтайском СКР рассказали об уголовных делах против министра
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Повёлся на заголовок, подумал что Попова крепить начали. Тьфу!