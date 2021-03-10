В алтайском СКР рассказали об уголовных делах против министра

В СУ СКР по Республике Алтай рассказали об уголовных делах против министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова.

В ведомстве уточнили, что чиновников подозревают в получении взяток организованной группой в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, подозреваемые "неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах на общую сумму порядка 4,6 млн рублей в качестве вознаграждения за заключение государственных контрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами".

Кроме того, чиновники обязались обеспечить "преимущества, общее покровительство и иное способствование их победам в аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики, обеспечение последующего беспрепятственного принятия медицинского оборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты", утверждают правоохранители.

Уголовные дела также возбуждены и против взяткодателей – руководителей компаний, которые платили Коваленко и Туюнчекову.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным представителям республиканского Минздрава. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств вины чиновников.