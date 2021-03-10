Алтайские аграрии наторговали с зарубежными партнерами на $350 млн

В Алтайском крае объем экспорта продовольствия удалось нарастить до 350 млн долларов в 2020 году. Об этом на заседании правительства региона в среду, 10 марта, завил начальник регионального управления по пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Большаков.

"В Алтайском крае успешно реализуется региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК)". По итогам 2020 года, даже в условиях пандемии коронавируса, удалось нарастить объем экспорта продовольствия до 350 млн долларов. Данный показатель составляет 120% к уровню 2019 года", – сообщил Большаков.

По словам чиновника, объем экспорта продукции АПК в 2020 году превысил план почти на 100 млн долларов.

"Мы считаем драйвером развития роста экспорта отправку грузов контейнерными поездами. Использование таких экспрессов позволяет значительно сократить сроки доставки продовольствия алтайского производства. Положительный опыт подобной транспортировки уже наработан с Китаем, куда в 2020 году было отправлено 100 тыс. тонн грузов с мукой, маслосеменами и растительным маслом", – отметил Большаков.

По его словам, в будущем внедрение биотехнологий станет одним из направлений развития пищевой и обрабатывающей промышленности в регионе. Такие инновации помогут повысить конкурентоспособность местной продукции.

Напомним, 10 марта в правительстве Алтайского края обсуждают проект Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. В первом чтении документ приняли еще в ноябре 2019-го, но затем из-за пандемии не стали его рассматривать.