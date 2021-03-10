В Алтайском крае выбрали приоритетную область экономического развития

В Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года туризм сделали одним из приоритетных направлений. Сегодня эта индустрия влияет на 40 смежных отраслей экономики. Об этом в ходе заседания правительства региона в среду, 10 марта, рассказал начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых.

"Туризм обозначен в Стратегии как приоритетная отрасль региональной экономики с широким потенциалом для развития. Об этом, в частности, свидетельствует факт отнесения Ростуризмом Алтайского края к десяти якорным туристическим регионам для популяризации отдыха в России", — заявил чиновник.

По словам Дешевых, главной целью туристической отрасли в регионе является развитие с фокусом на всесезонный отдых. Измерять ее достижение будут двумя показателями: численностью размещенных гостей и объемом предоставленных платных услуг.

Для сохранения конкурентоспособности индустрии на межрегиональном уровне, планируется развивать экологический, горнолыжный, автомобильный и медицинский туризм, заключил чиновник.

Напомним, заседание правительства региона, прошедшее 10 марта, было посвящено Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. По плану к 2035 году среднегодовой темп роста экономики края должен составить – около 4%