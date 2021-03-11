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Роскомнадзор решил замедлить Twitter, соцсеть незамедлительно ответила на это шутками

, ИА "Амител"
Ограничение ведомство решило ввести для "защиты российских граждан от влияния противоправного контента"

10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу соцсети Twitter из-за неудаления ею запрещенного контента. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, – сообщает ведомство. Регулятор предупредил, если Twitter продолжит игнорировать требования российского закона, то "меры воздействия будут продолжены", вплоть до блокировки соцсети в России. Как пишет TJ, у Роскомнадзора из-за отказа удалять контент есть претензии ко всем основным соцсетям: "Одноклассникам", "ВКонтакте", TikTok, Facebook, Instagram и YouTube. О том, грозит ли замедление и им, в ведомстве не уточнили.

В Twitter ограничение почувствовали и соцсеть заполонили мемы и шутки, которые еще пока могут грузиться. 

 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

11.03.2021 06:39
- гость -

Наглядное доказательство, что режим путена не в состоянии сам что-либо сделать, он способен лишь уничтожать, запрещать, отключать, ограничивать. Продолжайте и дальше давить продукты тракторами и удивляться росту цен на них.

11.03.2021 06:51
- гость -

Бесполезное занятие. Трафик за бугор не ограничен. Поднимаем шифрованное впн соединение до ближайшей свободной страны и о чудо все блокировки роскомпозора уже не работают

11.03.2021 07:10
- гость -

что не идиот то блох в свитере ведет

11.03.2021 07:26
- гость -

Роскомнадзора из-за отказа удалять контент есть претензии ко всем основным соцсетям: "Одноклассникам", "ВКонтакте", TikTok, Facebook, Instagram и YouTube.
---------------

Тут главарь выступал, так он жаловался, что у него постоянно реклама детской порнографии и наркотиков выскакивает при пользовании интернетом. С чего бы это Так может совсем запретить интернет?

11.03.2021 08:19
Баба-Яга против!

Тут главарь выступал, так он жаловался, что у него постоянно реклама детской порнографии и наркотиков выскакивает при пользовании интернетом.

Так это ж контекстная реклама. Кто что ищет - тому то и предлагают))) *Текстовое описание картинки - Путин целующий мальчика в живот*

11.03.2021 08:31
- гость -

Сколько навальнят то, амик прям смакует

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