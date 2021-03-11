Роскомнадзор решил замедлить Twitter, соцсеть незамедлительно ответила на это шутками

10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу соцсети Twitter из-за неудаления ею запрещенного контента. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, – сообщает ведомство. Регулятор предупредил, если Twitter продолжит игнорировать требования российского закона, то "меры воздействия будут продолжены", вплоть до блокировки соцсети в России. Как пишет TJ, у Роскомнадзора из-за отказа удалять контент есть претензии ко всем основным соцсетям: "Одноклассникам", "ВКонтакте", TikTok, Facebook, Instagram и YouTube. О том, грозит ли замедление и им, в ведомстве не уточнили.

В Twitter ограничение почувствовали и соцсеть заполонили мемы и шутки, которые еще пока могут грузиться.

Я сегодня ещё не начинал работать, потому что меня замедлил Роскомнадзор — Денис Чужой (@fe_city_boy) March 10, 2021

Мы: "шутим про РосКомНадзор, делаем мемы и т.д."



РосКомНадзор: pic.twitter.com/9VxIEWfF60 — 🌻🥂🍸🍻28 Шотов В Мою Печень🍻🍾🍷🌻 (@whiskey_insidme) March 10, 2021

Роскомнадзор пригрозил замедлить вращение земного шара из-за того, что не все страны считают Россию великой державой. — Леонид Ильич (@Leonid_IB) March 10, 2021

Роскомнадзор начал тормозить работу твиттера, но меня не остановить — я все равно продолжу постить красивые фотографии моего района



Вот они слева направо pic.twitter.com/oqGezReHRO — Королева Капотни (@di_lirium) March 10, 2021

Не думали, что когда-нибудь это скажем, но… спасибо, Роскомнадзор! pic.twitter.com/KXmsXvzr1D — Усы Пескова (@Sandy_mustache) March 10, 2021

Эээээээтооооо пееееееервыыыыыыыый твииииииииит ииииииз зааааааамееееееедлееееееенноооооооооого роооооскооооомнааааадзооооорооооом твиииииттеееееераааааааа. Нуууууу иииии кааааааак вааааааам таааааакооооооееееееее? pic.twitter.com/skFVnfVi0K — Маркетинг под лупой 🔎 (@marketing_lupa) March 10, 2021

Привет! Я поставил этот твит на ночь загружаться, надеюсь когда проснусь он уже будет в сети 😊 — Александр Долгополов (@sankldive) March 10, 2021

Новый этикет в Твиттере: сопровождайте свои мемы текстовым описанием, ведь у кого-то картинки и правда не грузятся



Например, рыжий полосатый котик сидит слева и говорит "это я"

Справа сидит тот же самый рыжий полосатый котик, но в деловом костюме, и говорит "а это я купил денег" pic.twitter.com/mMgta3FF4Y — Годзилла и работы привалило (@lana_del_andray) March 10, 2021

Russian Internet users



Twitter pic.twitter.com/VhNfOx99oH — Russian Memes United (@RussianMemesLtd) March 10, 2021