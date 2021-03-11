Роскомнадзор решил замедлить Twitter, соцсеть незамедлительно ответила на это шутками

10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу соцсети Twitter из-за неудаления ею запрещенного контента. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, – сообщает ведомство. Регулятор предупредил, если Twitter продолжит игнорировать требования российского закона, то "меры воздействия будут продолжены", вплоть до блокировки соцсети в России. Как пишет TJ, у Роскомнадзора из-за отказа удалять контент есть претензии ко всем основным соцсетям: "Одноклассникам", "ВКонтакте", TikTok, Facebook, Instagram и YouTube. О том, грозит ли замедление и им, в ведомстве не уточнили.
В Twitter ограничение почувствовали и соцсеть заполонили мемы и шутки, которые еще пока могут грузиться.
Я сегодня ещё не начинал работать, потому что меня замедлил Роскомнадзор— Денис Чужой (@fe_city_boy) March 10, 2021
Мы: "шутим про РосКомНадзор, делаем мемы и т.д."— 🌻🥂🍸🍻28 Шотов В Мою Печень🍻🍾🍷🌻 (@whiskey_insidme) March 10, 2021
РосКомНадзор: pic.twitter.com/9VxIEWfF60
Роскомнадзор пригрозил замедлить вращение земного шара из-за того, что не все страны считают Россию великой державой.— Леонид Ильич (@Leonid_IB) March 10, 2021
Роскомнадзор начал тормозить работу твиттера, но меня не остановить — я все равно продолжу постить красивые фотографии моего района— Королева Капотни (@di_lirium) March 10, 2021
Вот они слева направо pic.twitter.com/oqGezReHRO
Не думали, что когда-нибудь это скажем, но… спасибо, Роскомнадзор! pic.twitter.com/KXmsXvzr1D— Усы Пескова (@Sandy_mustache) March 10, 2021
Эээээээтооооо пееееееервыыыыыыыый твииииииииит ииииииз зааааааамееееееедлееееееенноооооооооого роооооскооооомнааааадзооооорооооом твиииииттеееееераааааааа. Нуууууу иииии кааааааак вааааааам таааааакооооооееееееее? pic.twitter.com/skFVnfVi0K— Маркетинг под лупой 🔎 (@marketing_lupa) March 10, 2021
Привет! Я поставил этот твит на ночь загружаться, надеюсь когда проснусь он уже будет в сети 😊— Александр Долгополов (@sankldive) March 10, 2021
Новый этикет в Твиттере: сопровождайте свои мемы текстовым описанием, ведь у кого-то картинки и правда не грузятся— Годзилла и работы привалило (@lana_del_andray) March 10, 2021
Например, рыжий полосатый котик сидит слева и говорит "это я"
Справа сидит тот же самый рыжий полосатый котик, но в деловом костюме, и говорит "а это я купил денег" pic.twitter.com/mMgta3FF4Y
Russian Internet users— Russian Memes United (@RussianMemesLtd) March 10, 2021
Twitter pic.twitter.com/VhNfOx99oH
А замедлить твиттер это сделать так, чтобы шуток про замедление твиттера появилось столько, что для того чтобы долистать ленту мне теперь нужно в 3 раза больше времени?— бесполезное закопаемое (@owlsarenotwhat) March 10, 2021
Роскомнадзор: *замедляет твиттер*— Sascha Shestakov (@clockworkshrimp) March 10, 2021
Твиттер: pic.twitter.com/mknG7h2QZx
Комментарии
Наглядное доказательство, что режим путена не в состоянии сам что-либо сделать, он способен лишь уничтожать, запрещать, отключать, ограничивать. Продолжайте и дальше давить продукты тракторами и удивляться росту цен на них.
Бесполезное занятие. Трафик за бугор не ограничен. Поднимаем шифрованное впн соединение до ближайшей свободной страны и о чудо все блокировки роскомпозора уже не работают
что не идиот то блох в свитере ведет
Роскомнадзора из-за отказа удалять контент есть претензии ко всем основным соцсетям: "Одноклассникам", "ВКонтакте", TikTok, Facebook, Instagram и YouTube.
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Тут главарь выступал, так он жаловался, что у него постоянно реклама детской порнографии и наркотиков выскакивает при пользовании интернетом. С чего бы это Так может совсем запретить интернет?
Тут главарь выступал, так он жаловался, что у него постоянно реклама детской порнографии и наркотиков выскакивает при пользовании интернетом.
Так это ж контекстная реклама. Кто что ищет - тому то и предлагают))) *Текстовое описание картинки - Путин целующий мальчика в живот*
Сколько навальнят то, амик прям смакует