Бизнес-центр из дела Савинцева передали в собственность Алтайского края

Арбитражный суд Алтайского края передал в собственность региональных властей земельный участок площадью 1499,8 кв. метр по адресу ул. Пролетарская, 89, однако обязал регион заплатить за это 22,3 млн рублей.

Таким образом судья удовлетворил не только требование управления имущественных отношений региона о передаче недвижимости, но и ответное требование ООО "Технология" о возмещении понесенных расходов на строительство бизнес-центра, который теперь находится на этой земле.

Напомним, участок по адресу Пролетарская, 89, в 2016-2017 годах проходил по уголовному делу экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева. Следствие обвиняло Савинцева в том, что в 2009-2013 годах он присвоил себе и сыновьям Дмитрию и Максиму пять земельных участков, в том числе на Пролетарской, 89. Суд приговорил Савинцева к четырем годам условно, а позже постановил снести здание, построенное на этом месте, а сам участок передать городу.