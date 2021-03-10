Мэрия Бийска ищет психологов за четверть миллиона рублей

Администрация Бийска объявила закупку на услуги психологов, которые возьмут на себя комплексную работу с людьми с зависимым и созависимым поведением.

Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. Он включает в себя два этапа. Первый продлится до 30 июня, второй – до 10 октября 2021 года.

Помимо работы с наркозависимыми и созависимыми гражданами, подрядчику необходимо будет организовать волонтерское движение.

В частности, обязательное условие – провести не менее 30 встреч со студентами, на которых им нужно объяснять сущность волонтерской деятельности, а также вести профилактику наркомании и токсикомании. От подрядчика требуется набрать три волонтерские группы общей численностью не менее 100 человек.

Групп для наркозависимых и созависимых должно быть не менее трех, каждая из которых должна включать от 10 человек.

В обязанности психолога также входит обновление данных на сайте в рамках муниципальной программы "Профилактика наркомании и токсикомании в Бийске" и организация телефонных горячих линий по этой тематике.

Одна заявка уже поступила от индивидуального предпринимателя Светланы Пермяковой – полной тезки бывшего вице-мэра наукограда по ЖКХ.