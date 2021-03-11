10-летний мальчик пропал в Барнауле

10-летний ребенок пропал в Барнауле. Как сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте", 10 марта мальчик ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 143 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в сине-серо-зеленую куртку, голубую рубашку, черные брюки, темно-синие кроссовки и серую шапку с синими вставками. С собой у мальчика был черный рюкзак с золотистой надписью.
Всех, кто видел ребенка или что-либо знает о его местонахождении, просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112. "ЛизаАлерт" также призывает добровольцев помочь в поисках мальчика.
Комментарии
А написать где пропал, в какое время? и как по такой фото можно вообще узнать мальчика?
А вот такие у нас законы. Ищите, но фото нельзя печатать.
А другие СМИ публикуют нормальное фото. А иначе получается новость не в рубрике «Помогите найти», а просто «Пропал мальчик».
Или хотя бы имя, если что спросить как зовут