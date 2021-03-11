10-летний мальчик пропал в Барнауле

10-летний ребенок пропал в Барнауле. Как сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте", 10 марта мальчик ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 143 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в сине-серо-зеленую куртку, голубую рубашку, черные брюки, темно-синие кроссовки и серую шапку с синими вставками. С собой у мальчика был черный рюкзак с золотистой надписью.

Всех, кто видел ребенка или что-либо знает о его местонахождении, просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112. "ЛизаАлерт" также призывает добровольцев помочь в поисках мальчика.