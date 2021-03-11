Выплаты на детей от 3 до 7 лет теперь будут зависеть от доходов семьи

Президент России Владимир Путин пописал указ о ранжировании выплаты на детей от трех до семи лет. Теперь объемы денежной выплаты будут зависеть от среднедушевого дохода семьи после назначаемой выплаты.

Согласно указу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, теперь размер выплаты может составлять 50%, 75% или 100%. Если после выплаты среднедушевой доход семьи был выше величины прожиточного минимума, то семья получит 50% от стандартной субсидии.

Если же она не превышает этот уровень, то тогда пособие увеличивается до 75% от прожиточного минимума для несовершеннолетних. 100% родители получат в том случае, если среднедушевой доход, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75%, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.