Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленной работе в России

Вакансия менеджера по продаже косметологического оборудования стала самой высокооплачиваемой на удаленной работе в марте 2021 года. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру", специалисту в этой области готовы платить до 300 тысяч рублей.

В обязанности входит обработка заявок от клиентов, оформление договоров и сопровождение сделок. При этом от кандидата требуется собственная клиентская база по профилю компании.

Также в список высокооплачиваемых попали вакансии IT-разработчиков – программисту на Java предлагают зарплату от 200 до 250 тысяч рублей, системному администратору Devops – от 180 тысяч рублей в месяц, а программист 1С-Битрикс может рассчитывать на оплату труда в размере до 140 тысяч рублей.

До 120 тысяч рублей может получать архитектор паспорта фасада здания. Соискатель должен иметь профильное образование и опыт работы от двух лет.

Последним в списке оказался стилист-консультант интернет-магазина. При зарплате до 100 тысяч рублей он должен консультировать клиентов, вести базу, а также заниматься продвижением и рекламой магазина.