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ЕР: оргкомитет по праймериз будет состоять наполовину из общественников

, ИА "Амител"
В партии уже прошло первое заседание федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования

"Единая Россия" включит общественников в состав оргкомитета по проведению внутрипартийного предварительного голосования (праймериз). К более активному участию в выборном процессе волонтеров призвал президент России Владимир Путин. Подробнее об этом сообщает сайт ЕР. 

"В состав федерального оргкомитета от партии вошли представители регионов, нашего молодежного движения, юристы, эксперты в сфере IT-технологий", – рассказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Большинство членов будут непартийными экспертами и общественниками. Это принципиальная установка партии. Первое заседание федерального оргкомитета прошло 10 марта. Группу по подготовке праймериз возглавил сенатор Александр Карелин. Он отметил, что и в регионах оргкомитеты сформируют большинством извне. В каждом субъекте страны соберут команду из 17 человек, среди которых будут представители добровольческих организаций и общественники. 

"Мы рады участию добровольцев. Они усилят состязательность, расширят ее и сделают предварительное голосование еще более острым и менее предсказуемым", – считает Карелин.

Более того, волонтерам дали возможность самостоятельно определить, кто из них войдет в оргкомитеты. 

"Активисты, которые занимаются помощью людям, прежде всего идут помогать, это главный приоритет. Но возможность принять участие в политической жизни позволит им расширить свои возможности помощи людям", – сказала координатор федерального штаба Всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" Мария Якунчикова.

Она поблагодарила партию за такую возможность. И напомнила, что ранее с этой идеей выступил Владимир Путин. Причем президент говорил о важности прихода активистов в политику не только как организаторов процесса, но и участников. Общественники могут выдвигать свои кандидатуры на праймериз. И если люди их поддержат, то смогут стать кандидатами от партии власти уже на реальных выборах. А партия научит, что и как надо делать, чтобы войти в политику и использовать эту площадку для помощи людям.

Регионы такую практику поддерживают. В том числе и Алтайский край. По словам волонтера, студентки Алтайского государственного технического университета Ирины Корнеевой, многим волонтерам действительно интересно попробовать себя в новой роли. Тем более что у них, как и у остальных жителей страны, есть запрос на обновление, на новые лица в политике.

"Кто, как не мы, знаем проблемы людей и понимаем, как их нужно решать", – подчеркнула Ирина Корнеева.

15 марта состоится очередное заседание оргкомитета. Там утвердят составы региональных оргкомитетов и объявят начало выдвижения участников праймериз. А само голосование пройдет с 24 по 30 мая в онлайн-формате через сайт "Госуслуги" (кроме отдаленных сел, где слабый интернет). Голосовать смогут все жители региона. Партия выбрала максимально открытую и конкурентную модель праймериз.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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