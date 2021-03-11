Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что соблюдение растительной диеты, а также снижение потребления менее полезных продуктов, снижает риск инсульта на 10%.

В проекте приняли участие почти 210 тыс. человек, у которых на момент начала исследований не было сердечно-сосудистых заболеваний и рака. За участниками наблюдали 25 лет, а каждые 2-4 года они заполняли анкеты, в которых рассказывали о своем питании.

"В ходе исследования у 6 241 человека был инсульт, среди них у 3015 участников – ишемический инсульт, а у 853 – геморрагический инсульт", – говорится в исследовании.

Результаты показали, что у тех, кто ел растительную пищу, риск инсульта на 10% меньше.

Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании обнаружили связь между диетой с высоким уровнем фруктозы и повреждениями иммунной системы.