IKEA начнет продавать мягкую игрушку по мотивам рисунка девятилетнего россиянина

Фото: IKEA

Девятилетний житель Санкт-Петербурга стал одним из победителей детского конкурса рисунков "Давай играть" от IKEA. Мальчик по имени Савва нарисовал голубую собаку-русалку с оранжевым хвостом и в фиолетовой шляпе и по мотивам рисунка компания создаст мягкую игрушку.

Согласно сообщению на сайте, по идее мальчика, существо призвано помогать "всем, кто попал в беду". Игрушку по мотивам включат в коллекцию "Сагоскатт" и начнут продавать ее в магазинах IKEA с осени 2021 года.

Всего в конкурсе приняли участие более 66 тысяч детей по всему миру. Кроме россиянина в пятерку победителей вошли дети из Литвы, Польши, Канады и США.