Жители Барнаула жалуются на опасные обледенелые тротуары

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Читатели amic.ru жалуются на обледенелые тротуары, ходить по которым без риска для здоровья невозможно. Местами дорожки посыпаны песком, но это не сильно спасает общую ситуацию.

"Город — сплошной каток! Хотя бы у магазинов, школ, детсадов, поликлиник, больниц и магазинов надо посыпать песком", "Сегодня я уже подвернула ногу. С этим нужно что-то делать", "Обычно дохожу до работы за 10 минут, а сегодня на дорогу потратила все 30. Невозможно ходить по этому катку", — пишут люди.

На фотографиях, которые сделал корреспондент amic.ru, видно, что местами пешеходные зоны полностью покрыты льдом. Детей это развлекает, но также грозит пешеходом серьезными травмами.