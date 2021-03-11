Жители Барнаула жалуются на опасные обледенелые тротуары

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Читатели amic.ru жалуются на обледенелые тротуары, ходить по которым без риска для здоровья невозможно. Местами дорожки посыпаны песком, но это не сильно спасает общую ситуацию.
"Город — сплошной каток! Хотя бы у магазинов, школ, детсадов, поликлиник, больниц и магазинов надо посыпать песком", "Сегодня я уже подвернула ногу. С этим нужно что-то делать", "Обычно дохожу до работы за 10 минут, а сегодня на дорогу потратила все 30. Невозможно ходить по этому катку", — пишут люди.
На фотографиях, которые сделал корреспондент amic.ru, видно, что местами пешеходные зоны полностью покрыты льдом. Детей это развлекает, но также грозит пешеходом серьезными травмами.
Комментарии
Как Москва борется с гололедом под ногами?
Почему по улицам Барнаула сложно пройти?
Кто несет ответственность за безопасность детей ,стариков,людей на улицах города во время такого гололеда?
Что предприняли власти,чтобы изменить ситуацию?
От Матросова до Червонной один тротуар невозможно ходить.
Прокуратура будет реагировать? Не припомню такого за много лет. Зато бравурные отчёты текут рекой. По-видимому отдельные личности в мэрии слишком долго засиделись в мягких креслах...