Белоруссия рискует остаться без Евровидения-2021 из-за политической песни

Организаторы музыкального конкурса Евровидение отказались принимать песню от участников из Белоруссии – группы "Галасы ЗМеста". В оргкомитете заявили, что в нынешнем виде композиция "ставит под сомнение неполитический характер конкурса".

Как сообщает ТАСС, организаторы усмотрели в песне явный политический подтекст в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Они предложили заменить композицию, пригрозив коллективу и стране в целом дисквалификацией.

Ролик с выступлением коллектива и треком "Я научу тебя" был удален с официального YouTube-канала фестиваля. В песне музыкантов содержались следующие строки: "Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему".

Заметим, что год назад от Белоруссии на фестиваль должна была поехать группа VAL, однако мероприятие отменилось из-за пандемии коронавируса. Музыканты планировали принять участие в Евровидении в 2021 году, но их отстранили от участия в конкурсе из-за появления на митингах против действующей власти.