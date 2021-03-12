Белоруссия рискует остаться без Евровидения-2021 из-за политической песни

Организаторы музыкального конкурса Евровидение отказались принимать песню от участников из Белоруссии – группы "Галасы ЗМеста". В оргкомитете заявили, что в нынешнем виде композиция "ставит под сомнение неполитический характер конкурса".
Как сообщает ТАСС, организаторы усмотрели в песне явный политический подтекст в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Они предложили заменить композицию, пригрозив коллективу и стране в целом дисквалификацией.
Ролик с выступлением коллектива и треком "Я научу тебя" был удален с официального YouTube-канала фестиваля. В песне музыкантов содержались следующие строки: "Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему".
Заметим, что год назад от Белоруссии на фестиваль должна была поехать группа VAL, однако мероприятие отменилось из-за пандемии коронавируса. Музыканты планировали принять участие в Евровидении в 2021 году, но их отстранили от участия в конкурсе из-за появления на митингах против действующей власти.
Комментарии
а вот если бы песенка была бы про гомосятину или про угнетенных чернож0пых, то всё норм, еще похвалили бы
Знач как песню о том что бедных татар крымских СССР типа угнетал можно..... И про всяких гомиков голубых гомосекмуальных тоже можно. А как поддержать законно избранную власть - так нельзя...
Реально конкурс Европейцев (в плохом смысле этого слова)
Разве самопровозглашённый президент Лукашенко является законно избранным? Его никто не признал. Начиная от собственных граждан и заканчивая Канадой.
Пусть таракан с молью теперь собственные музыкальные конкурсы устраивают.
Давно уже все эти конкурсы и олимпиады стали политизированными и пора уже им объявить бойкот и не участвовать.
Это давно уже не конкурс вокальных талантов, а шоу фриков
12.03.2021 08:36
- гость -
Большинство белорусов Луку поддерживают. Против меньшинство. Резко против продажное прозападное меньшинство провоцируемое проплаченными провакаторами.
Послушал песню. да это же ГИМН ОППОЗИЦИИ. Тролят Луку по полной
Молодцы ребята, не поятся пиндосов, так держать! Большинство все равно против гомосятины либеральной!
Власть таракана держится только на силе и страхе. Мы наблюдали как даже под страхом быть избитыми миллионы белорусов выходили на улицы против диктатора. Убери омон и выйдут 90%.
12.03.2021 10:05 - гость -
А у нас? Свобода?
Гейропа всегда была проституткой. малые страны объединились в союз и дрюкают другие страны помельче, как им угодно. А вот союз советов разрушили под громкие лозунги о красивой жизни, только не сказали что красивая она будет у 10-20%, остальные станут безправными и безликими.