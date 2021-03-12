В Барнауле загорелось производственное здание на территории радиозавода

Пожару на территории радиозавода, расположенного на улице Калинина в Барнауле, присвоили повышенный ранг сложности.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что вечером 11 марта загорелось производственное здание со складскими помещениями.
По предварительной информации, никто не пострадал. Более подробные сведения о происшествии расскажут позднее.
Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, что здание горит открытым огнем.
Комментарии
Горит или погасло.
Бедный радиозавод. Горел ведь уже ранее.
Там много разных шараг.
Да когда же он полностью выгорит?
Гори оно всё синим пламенем!
Да снести уже нафиг и настроить человейников!
Выжигают гады. Видимо снова хотят свечек в центре понаставить. Отцепитесь уже от центра. пусть тут хоть будет посвободнее. Стройте у себя в Павловске!