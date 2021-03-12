В Барнауле загорелось производственное здание на территории радиозавода

Пожару на территории радиозавода, расположенного на улице Калинина в Барнауле, присвоили повышенный ранг сложности.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что вечером 11 марта загорелось производственное здание со складскими помещениями.

По предварительной информации, никто не пострадал. Более подробные сведения о происшествии расскажут позднее.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, что здание горит открытым огнем.