На Алтайский край надвигаются 30-градусные морозы

В алтайском Гидрометцентре рассказали, какая погода будет в ближайшие выходные дни. На смену потеплению придут морозы до -30°С.

Ночь на субботу выдастся морозной в сравнении с предыдущими. В большинстве районов будет не холоднее -20 градусов, а по западу и северу – до минус 28 градусов.

13 марта днем потеплеет до -12…-17 градусов, а в предгорьях – до минус 7 градусов. Но уже следующей ночью наступят морозы. В темное время суток ожидается до -30°С.

Днем 14 марта будет сравнительно тепло – от -13°С до -18°С, а в предгорных районах еще теплее – от -7°С.