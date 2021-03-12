В МЧС рассказали подробности пожара у радиозавода в Барнауле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Площадь возгорания в здании производственного и складского назначения на территории барнаульского радиозавода составила 870 квадратных метров, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Ранг пожара подняли до № 2, в связи с чем в тушении задействовали дополнительные силы. Всего в ликвидации горения приняли участие 67 человек, привлечены 18 единиц техники. Локализовать горение удалось в 2 часа ночи.
"Сложность в тушении пожара состояла в большой горючей загрузке помещений, сороковых годов прошлого века постройке, наличии газовых баллонов и легковоспламеняющейся жидкости в емкостях, сложной планировке, – уточнили в ведомстве. – Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние здания. Спасено материальных ценностей более чем на 15 млн рублей".
К счастью, обошлось без жертв. Никто не пострадал. Причину возникновения огня устанавливают сотрудники испытательной пожарной лаборатории.
Комментарии
Это уже точно не случайность. Кому то очень нужна эта земля. Но всем нашим органам до фонаря. Никого не найдут.
12.03.2021 12:00
гость
сколько с прошлого пожара прошло? лет 4-5?
да и недавно ж, вроде недорого продали радиозавод
что-то совсем этот "кто-то" неторопливый и жадный
Воды в центре поэтому нет?