В МЧС рассказали подробности пожара у радиозавода в Барнауле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Площадь возгорания в здании производственного и складского назначения на территории барнаульского радиозавода составила 870 квадратных метров, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Ранг пожара подняли до № 2, в связи с чем в тушении задействовали дополнительные силы. Всего в ликвидации горения приняли участие 67 человек, привлечены 18 единиц техники. Локализовать горение удалось в 2 часа ночи.

"Сложность в тушении пожара состояла в большой горючей загрузке помещений, сороковых годов прошлого века постройке, наличии газовых баллонов и легковоспламеняющейся жидкости в емкостях, сложной планировке, – уточнили в ведомстве. – Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние здания. Спасено материальных ценностей более чем на 15 млн рублей".

К счастью, обошлось без жертв. Никто не пострадал. Причину возникновения огня устанавливают сотрудники испытательной пожарной лаборатории.