Алтайская райбольница приостановила прием детей из-за ухода врача в отпуск

Детское отделение больницы Панкрушихинского района временно приостановило работу из-за нехватки врачей. Единственный в медучреждении педиатр ушел в отпуск, а специалист, который должен был его заменить, заболел, пишет "Ъ-Сибирь" со ссылкой на Минздрав Алтайского края.

В ведомстве заверили, что прием возобновится, когда врач выйдет из отпуска. Это произойдет 28 марта.

"Обычно на это время нашего специалиста заменяет другой врач, но в этот раз он заболел, а другого найти не удалось", – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что сейчас ЦРБ на собственном транспорте возит детей в больницу Камня-на-Оби. Помимо этого, есть машина для оказания неотложной помощи.

Ранее amic.ru рассказал, как семьи в Алтайском крае выбивают лечение для детей со СМА.