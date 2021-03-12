Здоровье в приоритете. На алтайском предприятии началась вакцинация от коронавируса

На предприятии стартовала бесплатная добровольная вакцинация от коронавирусной инфекции. Как рассказали в пресс-службе АО "Сибирь-Полиметаллы", прививка поможет выработать коллективный иммунитет у 80% сотрудников.

Вакцинацию организовали прямо на промышленных площадках. В здравпунктах предприятия создали все условия для хранения препарата и проведения процедуры, которую выполняют медицинские работники КГБУЗ "Змеиногорская ЦРБ".

Перед началом прививочной кампании работников протестировали на наличие антител к вирусу. Выяснилось, что у части сотрудников уже есть антитела, поэтому они могут отложить вакцинацию.

"Перед прививкой каждый работник заполняет небольшую анкету с вопросами о состоянии здоровья. В обязательном порядке измеряется температура, давление, пульс и уровень сатурации (показатель насыщения крови кислородом). После этого в процедурном кабинете пациенту делают прививку. Препарат вводится внутримышечно, в два этапа с интервалом в три недели. Затем вакцинированному человеку выдается сертификат", – говорит фельдшер поликлиники змеиногорской ЦРБ Ксения Кочеткова.

Одними из первых выразили желание обезопасить себя от болезни руководители компании. Главный инженер АО "Сибирь-Полиметаллы" Андрей Колесников и начальник отела развития Павел Семичастный показали пример ответственного отношения к своему здоровью.

"Коронавирусная инфекция опасна и разрушительна для организма. Я, как руководитель, должен позаботиться о своем здоровье, а значит, и о благополучии своих близких и коллег. Очень удобно, что вакцинирование проходит без отрыва от производства. Рекомендую своим коллегам последовать моему примеру. Вакцину поставил первым, чувствую себя отлично", – говорит Андрей Колесников.

По словам медицинских работников, вакцина "Спутник V" абсолютно безопасна. В змеиногорской поликлинике ею уже привились более 500 человек. Отметим, что предприятие не только организовало процесс прохождения процедуры, но и перестроило рабочий график для прививающихся сотрудников.