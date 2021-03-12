Решать в комплексе. Микрорайон рядом с "Ареной" почти вывели из седьмой подзоны аэропорта

В ближайшем будущем за ТРЦ "Арена" в Барнауле всё-таки развернётся масштабное строительство. Компания "Алгоритм", владеющая участком площадью 86 га, почти закончила его "освобождение" из седьмой подзоны барнаульского аэропорта, в которой закон запрещает любое строительство. Вместе с этим участком правительство края рассчитывает вывести из-под "зоны отчуждения" ещё 40 га, на которых в перспективе можно возводить высотки. Однако строители недовольны: ведь им обещали отдать под застройку 800 га.

"Закрытые зоны"

Правительство Алтайского края одобрило изменение седьмой подзоны, в которую попал участок компании "Алгоритм", сообщил 11 марта на заседании Союза строителей Алтайского края замминистра строительства и ЖКХ региона Игорь Спивак.

"Алгоритм" занимался этим вопросом через Роспотребнадзор, есть исследования, которые проводила компания. Вместе с этим участком запрет сняли почти с 40 га", – говорит он.

Однако строители возмутились: "А мы говорим о 800 га (участок за ул. Просторной, который правительство края пообещало отдать под застройку)", – воскликнул руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов.

По мнению председателя правления Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, сокращение седьмой подзоны только для квартала на Павловском тракте – капля в море.

"Вот вы для себя решаете, для нас этот угол выкроят, мы уже такие схемы проходили. Но ведь генплан Барнаула предполагает и другие участки под строительство, и мы рискуем оставить там "закрытые зоны", которые подпадают в приаэродромные территории", – уверен Мишустин.

Игорь Спивак соглашается: проблему нужно решать в комплексе и поэтому Алтайский край уже обратился в правительство страны.

"У нас многие земли попадают в седьмую подзону, и в зоне дислокации аэропорта мы ограничены жилищным строительством. При этом у нас есть обязательства по исполнению нацпроектов. Поэтому мы подготовили письмо, графические материалы и отправили в правительство", – говорит чиновник.

Представители Союза строителей попросили ознакомиться с подготовленным письмом, а также решили, что напишут еще одно, но уже от строительных организаций.

Неувязка двух законов

Проблема седьмой зоны волнует не только Алтайский край, но и все регионы России, подчёркивает гендиректор СРО "Алтайские строители" Зинаида Герасимович. По её словам, 3 марта к региональным строителям обратились представители НОСТРОЙ (Национальное объединение строителей) и запросили информацию о седьмой зоне в Барнауле.

"5 марта в НОСТРОЙ проходил технический совет. Свои предложения мы изложили и в письме. Мы выступили за приостановление действия документов, устанавливающих приаэродромные территории, а также за то, чтобы разработать единые требования и методики по определению границ", – отмечает Герасимович.

Она отметила, что НОСТРОЙ вместе с федеральным Минстроем сейчас занимается анализом проблемы.

"Они определили, что отсутствует единая методика установления седьмой подзоны, исходные данные могут быть недостоверны. Нормативные требования по допустимому уровню шума завышены, требуется актуализация и приведение их в соответствии с международной практикой. Установление ограничений затронет большое количество объектов недвижимости", – говорит Герасимович.

Эксперты считают, что вопрос об изменении седьмой подзоны все же будет решен. Вице-премьер Алтайского края Александр Климин в конце февраля на заседании Союза строителей заявил, что сейчас этой проблемой занимается заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. "Радует, что Хуснуллин поставил себе в задачи сокращение седьмой подзоны и других подзон, чтобы дать возможность развивать жилищное строительство", – сообщил Климин.

Сам Хуснуллин в интервью ТАСС заявил, что сейчас правительство ищет компромисс между Воздушным и Градостроительным кодексами: "Это проблема неувязки двух законов".

Власти обещают, что найдут решение уже в первом полугодии 2021 года. Но каким оно будет – пока никто не знает.

Между тем, кроме проблемного участка под застройку Барнаула, седьмая подзона захватила поселок Новомихайловку и два садоводства – "Аэрофлот" и Березовка. Поскольку закон о приаэродромных территориях запрещает строительство новых домов, школ, детских садов и поликлиник, жители Новомихайловки уверены, что их поселок обрекли на вымирание.