Более четверти россиян заявили о снижении зарплат из-за удаленки

Более четверти сотрудников пожаловались на сокращение зарплаты с переходом на удаленный режим работы. Об этом говорится в результатах опроса разработчика CRM для бизнеса "Мегаплан".

Исследование провели среди 1546 сотрудников и руководителей. Снижение заработной платы после перехода на удаленную работу почувствовали 27,9% работников российских компаний, еще 15% заявили, что их доход вырос, а более половины опрошенных (57,1%) заявили, что дистанционка не отразилась на оплате их труда.

В ходе опроса выяснилось, что 43% сотрудников компаний в России не знают, что, согласно новым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель в случае пандемии, должен обеспечивать работников, переведенных на дистанционную работу, необходимым оборудованием и компенсировать им затраты в связи с осуществлением трудовой функции.

Часть опрошенных призналась, что не смогла получить отпуск во время работы из дома (18,1%). Еще 11,8% ответили, что им с нежеланием согласовывают отдых. Кроме того, почти 14% участников опроса рассказали о введении новых штрафов во время работы на удаленке. Чаще всего санкции применяли за невыполнение задачи в срок, за ответ руководителю или клиенту позднее оговоренного срока, а также за позднюю авторизацию в системе учета рабочего времени.