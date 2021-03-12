Регоператор просит барнаульцев не платить за вывоз мусора через "ФорБанк"

Регоператор по вывозу мусора просит не пользоваться "ФорБанком" при оплате услуги "Обращение с ТКО". Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе "ЭКО-Комплекса".

Уточняется, что потребителям барнаульской зоны при оплате за вывоз мусора необходимо использовать реквизиты других банков. Физические лица могут сделать это через систему "Город”, а юрлица – через "Альфа Банк".

По данным регоператора, "ФорБанк" до сих пор может принимать платежи за коммуналку через приложение, несмотря на лишение лицензии.

Напомним, 12 марта стало известно, что Центробанк отозвал у "ФорБанка" лицензию на осуществление банковских операций. По данным регулятора, кредитная организация неоднократно нарушала законодательство.

"ФорБанк" появился в Барнауле в 1992 году. В 2014-м сменил "прописку" на столичную. На данный момент кредитная организация имеет семь филиалов в Барнауле и один – в Новоалтайске.