Роспотребнадзор: заболеваемость в школе № 128 Барнаула не связана с пищевым отравлением

Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю не выявили нарушений на пищеблоке барнаульской школы № 128, учащиеся которой массово пожаловались на недомогание. При этом эпидрасследование продолжается, рассказали amic.ru в пресс-службе ведомства.

"При проведении эпидрасследования проведена оценка соблюдения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке. Все технологическое и холодильное оборудование на пищеблоке находится в исправном состоянии, поточность технологических процессов соблюдается. Проведена оценка примерного меню, запрещенных блюд в питании детей не выявлено, фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню", – говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, заболеваемость детей "не связана с пищевым отравлением и является кишечной инфекцией, предположительно, вирусной этиологии". С 12 марта в школе отменили занятия. Сегодня там проводят заключительную дезинфекцию с последующим контролем качества.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Помимо отбора проб воды, смывов с поверхностей и проверки продуктов, специалисты ПЦР-лаборатории центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае исследуют биоматериал учащихся, которые не были на занятиях 11 марта в связи с клиникой кишечной инфекции.

Напомним, о массовом недомогании учеников старших классов барнаульской школы № 128 стало известно 11 марта. По результатам проверки комитета по образованию города выяснилось, что у детей гастроэнтерит, расстройство ЖКТ и ОРВИ.

В тот же день мэрия Барнаула опровергла сообщения о том, что более 140 учеников обратились к врачам с симптомами пищевого отравления за последнюю неделю. Там отметили, что на 11 марта ни одного подтвержденного случая отравления нет. Об этом же заявили и в краевом Минздраве.

Тем не менее в школе приостановили занятия. Помимо Роспотребнадзора, проверку в учебном заведении проводят сотрудники СК и прокуратуры. Также 12 марта замминистра просвещения РФ Екатерина Толстикова провела экстренное совещание, чтобы выяснить причины инцидента.