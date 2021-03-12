Роспотребнадзор: заболеваемость в школе № 128 Барнаула не связана с пищевым отравлением

Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю не выявили нарушений на пищеблоке барнаульской школы № 128, учащиеся которой массово пожаловались на недомогание. При этом эпидрасследование продолжается, рассказали amic.ru в пресс-службе ведомства.
"При проведении эпидрасследования проведена оценка соблюдения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке. Все технологическое и холодильное оборудование на пищеблоке находится в исправном состоянии, поточность технологических процессов соблюдается. Проведена оценка примерного меню, запрещенных блюд в питании детей не выявлено, фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню", – говорится в сообщении.
По предварительным данным ведомства, заболеваемость детей "не связана с пищевым отравлением и является кишечной инфекцией, предположительно, вирусной этиологии". С 12 марта в школе отменили занятия. Сегодня там проводят заключительную дезинфекцию с последующим контролем качества.
Эпидемиологическое расследование продолжается. Помимо отбора проб воды, смывов с поверхностей и проверки продуктов, специалисты ПЦР-лаборатории центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае исследуют биоматериал учащихся, которые не были на занятиях 11 марта в связи с клиникой кишечной инфекции.
Напомним, о массовом недомогании учеников старших классов барнаульской школы № 128 стало известно 11 марта. По результатам проверки комитета по образованию города выяснилось, что у детей гастроэнтерит, расстройство ЖКТ и ОРВИ.
В тот же день мэрия Барнаула опровергла сообщения о том, что более 140 учеников обратились к врачам с симптомами пищевого отравления за последнюю неделю. Там отметили, что на 11 марта ни одного подтвержденного случая отравления нет. Об этом же заявили и в краевом Минздраве.
Тем не менее в школе приостановили занятия. Помимо Роспотребнадзора, проверку в учебном заведении проводят сотрудники СК и прокуратуры. Также 12 марта замминистра просвещения РФ Екатерина Толстикова провела экстренное совещание, чтобы выяснить причины инцидента.
Комментарии
Подозрительно, что " массовом недомогании учеников старших классов". Обычно младшие подвержены и пищевым отравлениям и вирусам.
Сегодня там проводят заключительную дезинфекция
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Так если всё хорошо, то зачем дезинфекция?
12.03.2021 17:31
- гость -
Так если всё хорошо, то зачем дезинфекция?
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Чтобы вирусы уничтожить. Т.е. пищевого отравления нет, причина не в некачественной пище, а в том, что вирусы могли передаваться через посуду/поверхности столов от ребенка к ребенку.
Ротовирус - отвратительное заболевание. Переболели все - и мы с детьми, и дедушки/бабушки. Причем младшая гораздо проще перенесла. А мы с сыном (15 лет) очень тяжко, скорую вызывали.
А дезинфекция в школе потому, что вирус этот очень летучий. заразиться можно чрезвычайно легко. И иммунитет не вырабатывается. То есть через 3 дня можно хватануть заново. А на ослабленный организм, даже думать не хочу, как может отразиться.
Хорошо, что премьер-министр не в этой столовке отобедал
Это был флешмоб такой
Обасрались 140 человек одновременно