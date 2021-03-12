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Житель Алтайского края убил незнакомца двумя ударами по голове

, ИА "Амител"
Инцидент произошёл в Кулундинском районе
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Кулундинского района, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть незнакомца.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошел ночью 5 декабря 2020 года в сельском кафе. Тогда между двумя пьяными незнакомыми мужчинами произошла словесная ссора по незначительному поводу.

"В результате конфликта обвиняемый нанес потерпевшему не менее двух ударов рукой в область головы. От полученных телесных повреждений 38-летний мужчина скончался через несколько дней в медицинском учреждении", – рассказали в ведомстве.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело передали в суд.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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