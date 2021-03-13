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Опасного экс-спецназовца и рецидивиста объявили в розыск в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Бывший сотрудник силового ведомства и лидер бандитской группировки в очередной раз скрылся от правосудия
Фото: 'КП'

Фото: "КП"

Бывшего спецназовца ГРУ и лидера бандитской группировки Валерия Вобликова объявили в розыск в Алтайском крае и соседних регионах. 5 марта 50-летний экс-силовик сбежал после оглашения приговора по делу об ограблении.

Как пишет "Комсомольская правда", это уже не первый побег Вобликова. В 2005 году во время этапирования экс-спецназовец попросился в туалет, разоружил охрану и сбежал. Задержали Вобликова только спустя два месяца.

Через некоторое время ему удалось снова сбежать и сделать это довольно эффектно – Вобликов попросил свою жену изготовить поддельное постановление суда о назначении общественным защитником его родного брата Дмитрия. С этими документами он пришел в СИЗО и из-за внешнего сходства остался там. Старший же спокойно вышел из здания, забрав документы брата на КПП.

Подмену позже заметили наблюдатели, однако к этому времени экс-спецназовец уже скрылся. Вместе со своей женой он снял в Барнауле дачу в районе Новосиликатного и попался полиции через 37 дней, когда с ней поехал в центр города.

Во время суда в Новосибирске рецидивиста привозили на заседания с повязкой на глазах, в сопровождении автоматчиков. Вооружённые силовики держурили тогда и в коридоре, и в зале. За все преступления суд назначил ему 19 лет строгого режима, однако спустя семь лет бандит вышел на свободу из-за того, что ослеп на один глаз.

В марте 2021 года Вобликова приговорили к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы за преступление, совершенное в 2011 году. Как установил суд, тогда он спланировал и руководил нападением на фермера из Косихинского района Владимира Устинова, о чём стало известно только в 2018 году.

Суд первой инстанции в Косихе назначил экс-спецназовцу 7 лет и 10 месяцев лишения свободы и освободил его от наказания из-за инвалидности, однако Алтайский краевой суд вынес более жёстокий приговор. Несмотря на это, преступнику удалось сбежать вместе с браслетом слежения.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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