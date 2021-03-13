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Соцсети: работников алтайского предприятия принуждают прививаться от COVID-19

, ИА "Амител"
Согласно документу, все сотрудники должны пройти первый этап вакцинации до 1 апреля

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Работники алтайского АО "Сибирь-Полиметаллы" жалуются на якобы принудительную вакцинацию от COVID-19. По словам участника сообщества "Инцидент Рубцовск" Романа Прутова, сотрудники предоставили ему копию приказа, по которому все работники предприятия должны пройти первый этап прививания до 1 апреля.

Согласно опубликованному документу, который датирован 10 марта, вакцинация препаратом "Спутник-V" будет проводиться на базе медпункта предприятия. В документе значатся подписи генерального директора, а также главного инженера, директора по персоналу и других руководителей.

Сотрудники сомневаются в законности такого решения руководства, а опубликовавший запись напоминает, что работодатель не может заставлять работников проходить вакцинацию.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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