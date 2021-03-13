Бийские справороссы поменяют руководство

12 марта председатель совета местного отделения партии "Справедливая Россия — За правду" в Бийске Елена Речкова подала заявление о прекращении членства в партии.

В настоящее время в Бийске ведётся подготовка к конференции по переизбранию руководящих органов – совета местного отделения, председателя совета и контрольно-ревизионной комиссии, сообщает партийный сайт. В ближайшие дни будет рассмотрен вопрос о рекомендации кандидатуры на должность руководителя бийского отделения СР.

Елена Речкова родилась 20 июля 1986 года в Бийске. В 2003 году после окончания школы поступила в Алтайский политехнический колледж, специальность — "менеджмент", который в 2005 году окончила с отличием. Затем заочно получала высшее образование в Ленинградском госуниверситете имени А.С. Пушкина по специальности "государственное и муниципальное управление". В 2009 году получила диплом с отличием. Депутат бийской гордумы с 2017 года. Замужем.