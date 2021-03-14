Молодой барнаулец украл одежду из магазина и попался полиции

В Барнауле полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в краже одежды из магазина спортивных товаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

"По предварительным данным, молодой человек 2002 года рождения зашёл в расположенный в торговом центре отдел. Взяв две мужские футболки и джемпер, потенциальный покупатель незаметно для работников магазина сложил их к себе в пакет и покинул торговый зал", – говорится в сообщении.

Стоимость похищенного составила около 8 тысяч рублей. Во время разбирательства правоохранители выяснили, что горожанин причастен ещё к одному подобному преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее житель Алтайского края проделал дыру в стене магазина ради восьми бутылок вина. Мужчина надеялся таким образом произвести впечатление на подруг, а в итоге стал фигурантом уголовного дела.