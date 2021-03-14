Аналитик предрёк обвал курса доллара к концу апреля

В середине апреля доллар вырастет до 75-76 рублей, однако уже к концу месяца американскую валюту ждёт обвал почти до 71 рубля. Такое мнение выразил финансовый аналитик Андрей Кузнецов в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам эксперта, рубль продолжает укреплять свои позиции на фоне роста стоимости нефтепродуктов. Также положительно на этом скажется начало налогового периода и выплаты по НДС в апреле.

Кузнецов считает, что подобное будущее ждёт и евро, стоимость которого в следующем месяце не превысит 85,45 рубля. Он также предположил, что если бы не западные санкции, то американская валюта стоила бы 67 рублей, а европейская – 78 рублей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что макроэкономическая стабильность России абсолютно неоспорима. По словам представителя Кремля, мировые финансисты высоко оценивают статус страны.