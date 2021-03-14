Аналитик предрёк обвал курса доллара к концу апреля

В середине апреля доллар вырастет до 75-76 рублей, однако уже к концу месяца американскую валюту ждёт обвал почти до 71 рубля. Такое мнение выразил финансовый аналитик Андрей Кузнецов в беседе с "Вечерней Москвой".
По словам эксперта, рубль продолжает укреплять свои позиции на фоне роста стоимости нефтепродуктов. Также положительно на этом скажется начало налогового периода и выплаты по НДС в апреле.
Кузнецов считает, что подобное будущее ждёт и евро, стоимость которого в следующем месяце не превысит 85,45 рубля. Он также предположил, что если бы не западные санкции, то американская валюта стоила бы 67 рублей, а европейская – 78 рублей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что макроэкономическая стабильность России абсолютно неоспорима. По словам представителя Кремля, мировые финансисты высоко оценивают статус страны.
Комментарии
Государству не выгодно укрепление рубля, не ждите "обвала" доллара и евро
Будет 100.
Помнится, аналитег Бося 2014 обещал крах доллара в феврале. 2014 или 2015 - кто ж вспомнит-то
"Играют два монаха в бильярд. Один бьет по шару, промахивается:
- "Тьфу ты, черт, опять промахнулся!"
Другой монах:
- "Не чертыхайся, а то бог накажет!"
Монах опять бьет, опять промахивается:
- "А, черт!"
- "Не чертыхайся! Бог накажет..."
- "Да черт с ним, с богом!"
Тут небеса разверзлись, и молнией положительного монаха убило. Голос
с небес:
- "Тьфу ты, черт! Опять промахнулся!"
Про это уже полгода пишут все только растет.
санкции против госдолга введут и такое падение доллара увидим