Стало известно, какие дороги отремонтируют в Бийске по нацпроекту БКАД

Дороги на 11 улицах алтайского наукограда отремонтируют в 2021 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

В список попали по два участка улицы Советской (четная и нечетная стороны от Стахановской до Васильева) и улицы Социалистической (от Ударной до Иртышской и от Васильева до Ударной).

Также сделают ремонт улиц Декабристов (от Прибыткова до Социалистической), Каховской (от Шубенского до Ярового), Митрофанова (от Красноармейской, 255/1 до Максимовой), Пригородная (от Каховской до Мамонтова) и Садовой (от Байкальского до Гвардейской Дивизии).

Кроме того, в перечень включили переулки Муромцевский (от Короленко до Иркутской) и Складской (от Чехова до Шевченко).

Напомним, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году ремонтно-строительные работы запланированы на 21 объекте Барнаула общей протяженностью 20,66 км. Власти города уже провели четыре аукциона на определение подрядчиков.