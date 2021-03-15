Космонавт сделал снимок Барнаула с МКС перед рассветом

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал, как выглядят сибирские города из космоса за несколько минут до рассвета.

"Доброе утро, Барнаул, Новосибирск, Томск, Кемерово! Успел заснять вас за несколько минут до рассвета. Как у вас погодка сегодня?" – написал автор снимка на своей странице в Instagram.

Это далеко не первая фотография столицы Алтайского края, сделанная с космической станции. Так, в конце 2020 года космонавт, бортинженер МКС Олег Артемьев на своей странице в Instagram показал, как выглядит Барнаул из космоса.

Он также отметил, что Ленточный бор – уникальная растительная зона, которая не встречается в других местах планеты.