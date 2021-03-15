Алтайский край занял второе место в Сибири по качеству образования

Рособрнадзор на основании целого ряда показателей составил сводный рейтинг регионов, характеризующий качество образования.
Алтайский край в нём занял 23-е место. Выше из сибирских регионов оказалась только Томская область, опередив на две позиции.
В пятёрку лучших по СФО также вошли Новосибирская область (31-е место), Красноярский край (41-е) и Хакасия (42-е).
В России наилучшие показатели продемонстрировали Санкт-Петербург, Москва, Калининградская, Ярославская и Свердловская области.
Алтайский край получил наиболее высокие баллы за эффективность механизмов управления качеством образования (90 баллов из 100 возможных), аналитику и интерпретацию результатов ГИА (90) и эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ (88,6).
Наименее успешен регион оказался в достижении высокого уровня подготовки школьников (3), объективности оценочных процедур (35) и функциональной грамотности школьников (37,5). Средний балл составил 60.
Комментарии
Вот так.
Круто! Реально только в образовании и чувствуется движение в последнее время
Не верю!!, школы просто перестали учить!!!, идёт имитация, профанация, только репетиторы спасают ситуацию!, но не все могут себе позволить это!!!!
Взят курс на безграмотное поколение!!!