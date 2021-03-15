В Приморье вандалы изрисовали портреты героев ВОВ

Вандалы разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны на стеле в городе Артёме. О происшествии рассказали в мэрии.

Фотографии памятника опубликовали в Instagram. На фото видно, что коммунальные службы уже ликвидировали последствия выходки злоумышленников.

"Стела, погибшим артёмовцам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, пострадала от рук неизвестных вандалов. Руками тех, кто не уважает историю страны и память о героях-земляках, были разрисованы таблички со сведениями о полных кавалерах орденов Славы", – сказано в сообщении.

Администрация города обратилась к подписчикам с просьбой помочь в поисках вандалов.

Ранее сообщалось, что в Барнауле разыскивают злоумышленников, которые разгромили информационный баннер для туристов на площади Спартака.