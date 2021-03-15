Барнаульская школа № 128 возобновила работу в обычном режиме

Барнаульская школа № 128 возобновила учебный процесс в штатном режиме. Роспотребнадзор установил, что плохое самочувствие учеников старших классов не связано с пищевым отравлением, а причиной симптомов является кишечная инфекция, предположительно, вирусной этиологии.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, об этом в ходе аппаратного совещания заявили зампред правительства Игорь Степаненко и глава Минобрнауки Максим Костенко.

"Сегодня мы проводим заседание краевой комиссии совместно с Роспотребнадзором, на которой данная ситуация будет дополнительно рассматриваться", – рассказал Степаненко.

Костенко отметил, что с 15 марта школа полностью приступила к занятиям. Министр выразил сожаления, что из-за неподтверждённой информации создалось напряжение в родительской общественности. "Вместе с администрацией Барнаула ведём разъяснительную работу", – отметил министр.

Напомним, о массовом недомогании учеников старших классов барнаульской школы № 128 стало известно 11 марта. По результатам проверки комитета по образованию города выяснилось, что у детей гастроэнтерит, расстройство ЖКТ и ОРВИ.

В тот же день мэрия Барнаула опровергла сообщения о том, что за последнюю неделю более 140 учеников обратились к врачам с симптомами пищевого отравления. Там отметили, что на 11 марта ни одного подтверждённого случая отравления нет. Об этом же заявили и в краевом Минздраве.

Тем не менее в школе приостановили занятия. Помимо Роспотребнадзора, проверку в учебном заведении организовали сотрудники СК и прокуратуры. Также 12 марта замминистра просвещения РФ Екатерина Толстикова провела экстренное совещание, чтобы выяснить причины инцидента.