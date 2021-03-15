Следователи спустя 28 лет раскрыли убийство в АГИК

Следственный комитет Алтайского края завершил расследование уголовного дела почти 30-летней давности. Сотрудникам ведомства удалось раскрыть убийство сторожа отдела вневедомственной охраны милиции, совершённое в июне 1993 года.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 61-летняя сотрудница охраняла корпус Алтайского государственного института культуры. Вечером сторож заметила в здании пьяного студента – уроженца Новосибирска.
После того как женщина потребовала покинуть территорию и пригрозила, что о поведении юноши узнает руководство института, молодой человек достал нож и молоток, которыми нанёс не менее 30 ударов. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от правоохранителей, его объявили в розыск. В декабре 2020 года его местонахождение установили. Бывший студент своей вины не признал, однако следователям удалось собрать достаточные доказательства. Дело передали на рассмотрение в суд.
Комментарии
Когда уже посадят тех кто царя расстрелял?
Интересно какие они достаточные доказательства предьявили спустя 30 лет? Почему не рассказать общественности, что за секрет? Если это днк , то это одно. А если тупо попался учащийся в то время и решили списать глухаря, что весьма вероятно, то это беспредел
Интересно какие они достаточные доказательства
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Для вас же написали, что 28 лет назад убийца скрылся. И найти они его не могли
Это он 30 лет скрывался???