Следователи спустя 28 лет раскрыли убийство в АГИК

Следственный комитет Алтайского края завершил расследование уголовного дела почти 30-летней давности. Сотрудникам ведомства удалось раскрыть убийство сторожа отдела вневедомственной охраны милиции, совершённое в июне 1993 года.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 61-летняя сотрудница охраняла корпус Алтайского государственного института культуры. Вечером сторож заметила в здании пьяного студента – уроженца Новосибирска.

После того как женщина потребовала покинуть территорию и пригрозила, что о поведении юноши узнает руководство института, молодой человек достал нож и молоток, которыми нанёс не менее 30 ударов. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от правоохранителей, его объявили в розыск. В декабре 2020 года его местонахождение установили. Бывший студент своей вины не признал, однако следователям удалось собрать достаточные доказательства. Дело передали на рассмотрение в суд.