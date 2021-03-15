Отзыв лицензии у "ФорБанка" лишил денег барнаульскую НКО, помогавшую детям-аутистам

Барнаульская некоммерческая организация "Ступени", которая помогает детям с аутизмом, лишилась денег из-за отзыва Центробанком лицензии у "ФорБанка". На счету юридического лица находилось порядка 150 тысяч рублей, которые должны были пойти на обучение педагогов и дидактический материал.
Как рассказала председатель НКО Светлана Рахно, в "ФорБанке" у них был счёт. На нём находились средства губернаторского гранта по проекту "Хочу и буду говорить" для детей с аутизмом, которые не умеют разговаривать, и средства премии "Гражданская инициатива".
"Сейчас сгорела и премия, и грант. Мне хочется спросить власти: как можно забирать последнее? То есть если вы лишаете лицензии банк, вы наказывайте банк, почему вы забираете средства у людей?" – говорит она в видеозаписи, опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам Рахно, при отзыве лицензии у банка страховка покрывает только счета физлиц. НКО пообещали, что часть средств вернётся, однако получить их выйдет не ранее чем через 1,5-2 года.
Напомним, что в пятницу, 12 марта, стало известно об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у "ФорБанка". Организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. В связи с этим к нему неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денег вкладчиков.
Кроме того, организация нарушала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.
Комментарии
в этой стране всем на все плевать . шум нет смысла поднимать помощи не будет не от кого
Что мешает хранить деньги в Сбербанке? Его никогда не закроют. А проценты по вкладам практически везде одинаковы.
Печально, что рисовальщиков НДС наказать должна налоговая , а прилетело банку! Вот так орган призванный бороться с однодневками решает свои задачи - чужими руками, и за чужой счет!
Согласно пп. 3 ст 5.1 Закона "О страховании вкладов" Денежные средства некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг, которые соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", и сведения о которых содержатся в реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным в настоящем пункте Федеральным законом. Застрахованы на сумму 1,4миллиона рублей и возвращаются за счёт Агенства по страхованию вкладов. Выплаты начинаются через 14 дней после отзыва лицензии
спасибо великому и могучему
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Статистика аутизма в мире
И почитайте, а главное посчитайте!
Там конечно написано будет что причина непонятна, учёные ищут... Но кривая пошла вверх именно после введения обязательного календаря вакцинации, и самый большой скачок после тройной прививки от кори и ещё каких то двух болезней.
Можете на меня обижаться, но все к чему нас ведут отражается в этой болезни!? Это мы своих родных страдающих этой болезнью пытаемся социализировать, вылечить так сказать. А ведь эти люди больше всего походят на биороботов! Любят выполнять монотонные движения, не интересуются ни чем, правда иногда могут вспылить, но это если их задеть.
Вы думаете чипирование это для нас? Нет это похоже для влияния на них и их учёта
И ещё, посчитали что в ближайшее время аутят будет рождаться на земле каждый второй...
Вот и думайте.
Вы думаете тройную прививку ММР от краснухи, кори и свинки, после которой чаша всего и ставят диагноз аутизм хотят отменить? А вот и нет! Её даже запретили ставить по отдельности от каждой болезни!!!
Вот он один из многих, корень зла!!!