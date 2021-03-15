Отзыв лицензии у "ФорБанка" лишил денег барнаульскую НКО, помогавшую детям-аутистам

Барнаульская некоммерческая организация "Ступени", которая помогает детям с аутизмом, лишилась денег из-за отзыва Центробанком лицензии у "ФорБанка". На счету юридического лица находилось порядка 150 тысяч рублей, которые должны были пойти на обучение педагогов и дидактический материал.

Как рассказала председатель НКО Светлана Рахно, в "ФорБанке" у них был счёт. На нём находились средства губернаторского гранта по проекту "Хочу и буду говорить" для детей с аутизмом, которые не умеют разговаривать, и средства премии "Гражданская инициатива".

"Сейчас сгорела и премия, и грант. Мне хочется спросить власти: как можно забирать последнее? То есть если вы лишаете лицензии банк, вы наказывайте банк, почему вы забираете средства у людей?" – говорит она в видеозаписи, опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам Рахно, при отзыве лицензии у банка страховка покрывает только счета физлиц. НКО пообещали, что часть средств вернётся, однако получить их выйдет не ранее чем через 1,5-2 года.

Напомним, что в пятницу, 12 марта, стало известно об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у "ФорБанка". Организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. В связи с этим к нему неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денег вкладчиков.

Кроме того, организация нарушала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём.