Барнаульского вратаря впервые вызвали в сборную России

Воспитанника барнаульского футбола, голкипера казанского "Рубина" Юрия Дюпина впервые в карьере вызвали в сборную России. Тренерский штаб национальной команды огласил список игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата мира – 2022 против Мальты, Словении и Словакии.

Напомним, Дюпин, которому 17 марта, исполнится 33 года, начинал свою карьеру в барнаульском "Динамо". Затем играл за "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк), СКА (Хабаровск), "Кубань" (Краснодар), "Анжи" (Махачкала). С 2019 года Дюпин защищает ворота "Рубина".

Помимо голкипера, главный тренер сборной Станислав Черчесов вызвал ещё двоих воспитанников барнаульского футбола: форварда московского "Спартака" Александра Соболева и защитника немецкого "Зандхаузена" Александра Жирова.

Полностью состав национальной команды на мартовские матчи выглядит так.

Вратари: Антон Шунин ("Динамо" Москва), Сослан Джанаев (ФК "Сочи"), Юрий Дюпин ("Рубин" Казань).

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак", Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – "Зенит", Санкт-Петербург), Александр Жиров ("Зандхаузен", Германия), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Роман Нойштедтер ("Динамо", Москва), Илья Самошников ("Рубин", Казань), Андрей Семёнов ("Ахмат", Грозный), Игорь Смольников, ("Краснодар"), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА, Москва), Александр Головин ("Монако", Франция), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив", Москва), Роман Зобнин ("Спартак", Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – "Зенит", Санкт-Петербург), Резиуан Мирзов ("Химки"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Даниил Фомин ("Динамо", Москва).

Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит", Санкт-Петербург), Антон Заболотный (ФК "Сочи"), Александр Соболев ("Спартак", Москва).

Напомним, в марте сборная России проведёт три отборочных матча группы H к Чемпионату мира 2022 года. 24 марта россияне на выезде сыграют с Мальтой, 27 марта примут дома Словению, а 30-го числа отправятся в гости к словакам.