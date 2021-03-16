"Самое необычное утро". На улицах Барнаула заметили БТР

Горожане утром 16 марта заметили на улицах Барнаула БТР. Армейская машина ехала по кольцу на Малахова возле торгового центра "Волна". Кадр выложили в Telegram-канале "В курсе 22".
"Самое необычное утро", – подписал свой снимок автор.
Куда держал путь БТР – не уточняется.
Как рассказали amic.ru в отделе пропаганды городской ГИБДД, для проезда по городским улицам бронетранспортёру не требуется особого разрешения, армейский транспорт является полноправным участником движения (хоть и не совсем обычным). Госавтоинспекцию уведомляют, только если для проезда техники необходимо перекрытие дорог.
Напомним, в феврале 2020 года горожане уже встречали БТР на дорогах Барнаула. Причём там же – на улице Малахова.
Комментарии
Видео купил кто то.
Куда держал путь БТР – не уточняется.
Куда, куда. Написано же - стрелковый клуб.
Как рассказали amic.ru в отделе пропаганды городской ГИБДД, для проезда по городским улицам бронетранспортёру не требуется особого разрешения, армейский транспорт является полноправным участником движения
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Пусть они пояснят с каких это пор ТС шире 2,5м может двигаться по дорогам общего пользования без особого разрешения?
С тех пор как на него установили пулемет разрешение не требуется
Неужели началось