"Самое необычное утро". На улицах Барнаула заметили БТР

Горожане утром 16 марта заметили на улицах Барнаула БТР. Армейская машина ехала по кольцу на Малахова возле торгового центра "Волна". Кадр выложили в Telegram-канале "В курсе 22".

"Самое необычное утро", – подписал свой снимок автор.

Куда держал путь БТР – не уточняется.

Как рассказали amic.ru в отделе пропаганды городской ГИБДД, для проезда по городским улицам бронетранспортёру не требуется особого разрешения, армейский транспорт является полноправным участником движения (хоть и не совсем обычным). Госавтоинспекцию уведомляют, только если для проезда техники необходимо перекрытие дорог.

Напомним, в феврале 2020 года горожане уже встречали БТР на дорогах Барнаула. Причём там же – на улице Малахова.