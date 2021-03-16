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Новости

В Алтайском крае будут судить учительницу, которая за волосы вытащила ученицу к доске

, ИА "Амител"
По версии следствия, педагог из Косихинского района применила насилие в отношении 10-летней девочки
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении 55-летней учительницы математики, которая применила насилие к ребёнку. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2020 года педагог взяла за волосы 10-летнюю ученицу 4-го класса и при одноклассниках вытащила её из-за парты, а затем отвела к доске. О произошедшем девочка рассказала матери, которая и обратилась в правоохранительные органы.

"По результатам прокурорской проверки в комитет по образованию администрации Косихинского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Директор образовательной организации привлечён к дисциплинарной ответственности в виде замечания", – говорится в сообщении.

Уголовное дело ушло в районный суд.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

16.03.2021 16:28
учитель

довели

16.03.2021 16:30
Странно

Ее дистанционно вывели из класса? дистант вроде был

16.03.2021 16:43
- гость -

видео есть? или только со слов?

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