В Алтайском крае будут судить учительницу, которая за волосы вытащила ученицу к доске

В Алтайском крае правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении 55-летней учительницы математики, которая применила насилие к ребёнку. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2020 года педагог взяла за волосы 10-летнюю ученицу 4-го класса и при одноклассниках вытащила её из-за парты, а затем отвела к доске. О произошедшем девочка рассказала матери, которая и обратилась в правоохранительные органы.

"По результатам прокурорской проверки в комитет по образованию администрации Косихинского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Директор образовательной организации привлечён к дисциплинарной ответственности в виде замечания", – говорится в сообщении.

Уголовное дело ушло в районный суд.