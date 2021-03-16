Жительница Барнаула выпала из автобуса № 73 и сломала позвоночник

В Барнауле ищут свидетелей происшествия, во время которого женщина получила компрессионный перелом позвоночника. 47-летняя жительница Барнаула выпала из автобуса на остановке "Улица Анатолия" (проспект Красноармейский) 12 марта. Она пыталась зайти в маршрутку № 73, но водитель закрыл двери и поехал. Пострадавшая поскользнулась и упала в зазор между автобусом и бордюром. Со слов женщины, водитель не обратил на это внимания – он продолжил движение и остановился только тогда, когда пассажиры начали кричать.
Amic.ru узнал подробности произошедшего у родственников пострадавшей. По их словам, неравнодушные барнаульцы помогли женщине сесть в автобус – она сильно ударилась рукой, но успела убрать ноги из-под колёс маршрутки и сохранить их в целости. Однако через сутки после неудачной поездки у неё заболела спина. Родные помогли обратиться в больницу. Снимки подтвердили компрессионный перелом позвоночника. Семья травмированной женщины написала заявление в ГИБДД и объявила поиск свидетелей происшествия через соцсети.
Пострадавшая планирует подать в суд на компанию-перевозчика, который владеет маршрутом № 73, и взыскать с него компенсацию за причинённый ущерб.
"Мама устроилась на новую работу, больничные выплаты сейчас будут очень маленькие. У неё ещё двое несовершеннолетних детей, а она больше семи месяцев теперь будет реабилитироваться после травмы. Водитель во время инцидента включил полный игнор, даже не извинился за ситуацию. Мы намерены добиться финансовой компенсации", – поделилась с amic.ru старшая дочь пострадавшей, Диана.
Сотрудники ГИБДД уже проводят проверку, но найденный вскоре после происшествия водитель все обвинения отрицает, ссылаясь на случайность, говорят родные травмированной женщины. Несмотря на это, в МВД уже возбуждено уголовное дело и началась проверка по инциденту.
Amic.ru направил запрос на комментарий от пассажироперевозчика для разъяснения ситуации в мэрию Барнаула, но на момент выхода новости ответа пока не получил.
Комментарии
Где берут таких водителей.
ИП ОА Бесчастный?
Маршрут 73 , моего парня 18.12. 2004 году на пешеходном переходе сбил некий Трафимчук В. , парень скончался от полученных травм , дело было на рабочей , по всей видимости не почувствовал вину свою ,я его так ниразу и не видела. Живу теперь с этим камнем .
Главное - повышение стоимости проезда выклянчить. Удобство, комфорт и безопасность для Барнаульского общественного транспорта - дело вторичное...
Полно случаев, когда водители ОТ во время посадки пассажиров вдруг срываются с места, даже не закрывая двери. Прямо в три момент, когда пассажиры заходят. Это просто везёт в основном, что люди при этом остаются живы.